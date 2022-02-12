Сборная России по хоккею проиграла чехам в овертайме матча группового этапа Олимпиады

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Сборная России со счетом 5:6 проиграла в овертайме команде Чехии в заключительном матче группового этапа, потерпев первое поражение на олимпийском хоккейном турнире. Встреча прошла в Пекине.

В составе российской команды заброшенными шайбами отличились Владимир Ткачев (5-я минута), Никита Нестеров (33), Кирилл Семенов (44), Арсений Грицюк (47) и Андрей Чибисов (49). У чехов голы на свой счет записали Томаш Кундратек (13), Давид Крейчи (39), Михал Шпачек (40), Лукаш Клок (44) и Томаш Гика (49), победную шайбу в овертайме забил Либор Шулак (65).

На 38-й минуте при счете 2:1 в пользу сборной России нападающий российской команды Дмитрий Воронков получил удаление до конца игры, сборная Чехии дважды сумела реализовать численное преимущество. В начале третьего периода чехи вновь забросили в ворота сборной России, но уже в равных составах. После этого российские хоккеисты за пять минут отличились трижды и вышли вперед на 49-й минуте, но команда Чехии смогла сравнять счет через 35 секунд. Победную шайбу чехи забросили, играя в большинстве.

Сборные России и Чехии выступают в группе В. Российские хоккеисты одержали две победы в трех матчах и располагаются на первом месте в своем квартете, набрав семь очков. В стартовом матче команда Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграла швейцарцев, во второй игре оказалась сильнее датчан (2:0). Второе место занимает команда Дании (6 очков; 3 игры), далее идут чехи (4; 3) и швейцарцы (1; 3).

Сборная России впервые с 2010 года пропустила пять шайб на Олимпийских играх. В четвертьфинальном матче на Играх в Ванкувере россияне пропустили семь шайб от команды Канады (3:7).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.