Фигурист Кацалапов не исключил возможность операции на спине в конце олимпийского сезона

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов не исключает возможности операции на спине в конце сезона. Об этом он рассказал журналистам.

Виктория Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде в Пекине. Травма спины беспокоит Кацалапова не первый сезон. Из-за нее спортсмены были вынуждены сняться с произвольной программы предолимпийского чемпионата России в Санкт-Петербурге.

"В этом году все началось еще летом, со сборов. В течение сезона три раза были случаи, когда приходилось сниматься с соревнований, с чемпионата России, - рассказал Кацалапов. - Мне повезло что после чемпионата России мы нашли людей, которые смогли мне помочь. В данный момент чувствую себя очень хорошо, но в целом проблема не исчезнет, в конце сезона мне может предстоит ее прооперировать, все зависит от моих врачей".

Произвольный танец дуэты покажут 14 февраля.