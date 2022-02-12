{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Фигурист Кацалапов не исключил возможность операции на спине в конце олимпийского сезона

На Олимпиаде в Пекине Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина занимают второе место после ритм-танца

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов не исключает возможности операции на спине в конце сезона. Об этом он рассказал журналистам.

Виктория Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде в Пекине. Травма спины беспокоит Кацалапова не первый сезон. Из-за нее спортсмены были вынуждены сняться с произвольной программы предолимпийского чемпионата России в Санкт-Петербурге.

"В этом году все началось еще летом, со сборов. В течение сезона три раза были случаи, когда приходилось сниматься с соревнований, с чемпионата России, - рассказал Кацалапов. - Мне повезло что после чемпионата России мы нашли людей, которые смогли мне помочь. В данный момент чувствую себя очень хорошо, но в целом проблема не исчезнет, в конце сезона мне может предстоит ее прооперировать, все зависит от моих врачей".

Произвольный танец дуэты покажут 14 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Сборная России по хоккею проиграла чехам в овертайме матча группового этапа Олимпиады
Россияне уступили со счетом 5:6
Сборная России по хоккею проиграла чехам в овертайме матча группового этапа Олимпиады
Читать полностью