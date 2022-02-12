Карпоносов: судьи могут не пустить больше одного дуэта фигуристов из России на пьедестал

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Два российских дуэта могут попасть на пьедестал по итогам произвольного танца на Олимпийских играх в Пекине, но один из них могут не пустить судьи. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1980 года в танцах на льду в паре с Натальей Линичук Геннадий Карпоносов.

По итогам ритм-танца российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место (88,85 балла). На первом месте идут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд - 90,83 балла. Тройку лучших замыкают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Еще одна российская пара, Александра Степанова и Иван Букин, располагаются на пятой строчке, в их активе 84,09 балла.

"Получилась курьезная ситуация - когда Синицина и Кацалапов проиграли в командном турнире и первой американской паре, и второй, все их начали списывать, делить на ноль; это были случайные ошибки, которые можно допустить, а можно и не допустить, - сказал Карпоносов. - То, что они сегодня сделали - это был героический поступок. Может быть, потому что они уже проверили лед, покатались на этом катке, публика их уже знала, поэтому они сегодня показали блестящее катание. Даже сам результат - то, что они проиграли всего два балла явным фаворитам, Пападакис и Сизерону, говорит о том, что они стоят почти рядом".

"Что касается Степановой и Букина, они прилетели поздно (9 февраля - прим. ТАСС), тренировались всего один день и показали отличнейший результат. Самое главное, чтобы акклиматизация у них не попала на произвольные танцы; будем надеяться, что все будет нормально. Для себя они прокатали очень и очень хорошо. Они заняли пятое место, но я бы их поставил на четвертое, или даже на третье; в принципе, они ничем не уступали сильнейшим", - продолжил он.

"Отрыв французов перед произвольным танцем - ничто"

Собеседник агентства отметил, что соревнования в ритм-танце прошли в серьезной борьбе, где никто не допустил крупных ошибок. "Все решит произвольный танец, два балла между нашими и французами - это ничто! Тут уже будет борьба характеров - кто выстоит. Очень важен будет результат жеребьевки, которая проходит сейчас", - добавил олимпийский чемпион.

"В принципе, обе наши пары могут попасть на пьедестал, но я боюсь, что не пустят две наши пары. Скажут, у вас очень много медалей, и женскую эстафету в лыжах вы выиграли, и Александр Большунов у вас выиграл. Тут еще вам две пары на пьедестал, когда впереди женщины (индивидуальные соревнования фигуристок стартуют 15 февраля - прим. ТАСС). Так что, боюсь, у нас будет одна пара на пьедестале", - резюмировал Карпоносов.

Спортсмены покажут произвольный танец 14 февраля, старт запланирован на 04:15 мск. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.