Бестемьянова: Степанова и Букин достойны быть выше по итогам ритм-танца на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Александра Степанова и Иван Букин были достойны занять более высокое место по итогам ритм-танца на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Степанова и Иван Букин находятся на пятой позиции по итогам ритм-танца, набрав 84,09 балла. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие в ритм-танце мировой рекорд - 90,83 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место (88,85).

"Очень хорошо катались все наши пары, выдали свои лучшие прокаты. Степанова и Букин мастерски катались, просто роскошный прокат, оценены неплохо, но могли бы стоять выше в силу того, что у одного из американских дуэтов (Мэдисон Чок и Эван Бейтс - прим. ТАСС) была явная ошибка, что должно было отразиться в оценках. Прекрасно катались и Синицина с Кацалаповым, они недалеко от французов, так что будем смотреть, кто откатает лучше произвольный танец", - сказала Бестемьянова.

Произвольный танец состоится 14 февраля.