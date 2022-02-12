Жамнов назвал спорным удаление хоккеиста Воронкова в матче олимпийского турнира с чехами

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков все делал правильно в момент столкновения с чехом Лукашем Седлаком, прикрывая шайбу корпусом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Сборная России со счетом 5:6 проиграла в овертайме команде Чехии в заключительном матче группового этапа, потерпев первое поражение на олимпийском турнире. На 38-й минуте при счете 2:1 в пользу сборной России Воронков получил удаление до конца игры, сборная Чехии дважды сумела реализовать численное преимущество.

"Удаление Воронкова - спорный момент. Игрок шел, опустив голову. По мне, там не было "5+20", он делал все правильно, прикрывая шайбу корпусом", - сказал Жамнов.

Сборная России ранее обеспечила себе первое место в группе и выход в четвертьфинал.