Никишин: у российских хоккеистов было много нелепых удалений в матче с командой Чехии

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею допустила много неоправданных удалений в матче против команды Чехии на групповом этапе Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Александр Никишин.

Россияне уступили чехам в овертайме со счетом 5:6. Победную шайбу чехи забили в большинстве после удаления Никишина.

"Много меньшинства, хорошо хоть, что смогли реализовать свое. Много нелепых удалений, неоправданных", - сказал Никишин.

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе.