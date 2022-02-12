{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Никишин: у российских хоккеистов было много нелепых удалений в матче с командой Чехии

В субботу россияне в овертайме уступили команде Чехии в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде в Пекине
Нападающий сборной Чехии Лукаш Седлак и защитник команды Росси Александр Никишин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нападающий сборной Чехии Лукаш Седлак и защитник команды Росси Александр Никишин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею допустила много неоправданных удалений в матче против команды Чехии на групповом этапе Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Александр Никишин.

Россияне уступили чехам в овертайме со счетом 5:6. Победную шайбу чехи забили в большинстве после удаления Никишина.

"Много меньшинства, хорошо хоть, что смогли реализовать свое. Много нелепых удалений, неоправданных", - сказал Никишин.

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Кожевников: российским хоккеистам будет легче играть на Олимпиаде после матча с чехами
В субботу россияне в овертайме уступили команде Чехии в заключительном матче группового этапа на Играх в Пекине
Читать полностью