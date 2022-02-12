Тренер сборной Чехии назвал удаление Воронкова ключевым моментом матча против россиян

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Удаление российского хоккеиста Дмитрия Воронкова стало одним из ключевых моментов матча между сборными России и Чехии на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Чехии Филип Пешан.

Сборная России в овертайме со счетом 5:6 проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине. Воронков был удален до конца матча на 38-й минуте встречи за удар соперника в голову, сборная Чехии дважды реализовала численное преимущество.

"Это была веселая игра для зрителей, лучше победить так, чем со счетом 1:0. Обе команды провели хорошую игру, наказание Воронкова стало одним из ключевых моментов", - сказал Пешан.

Пешан отметил, что хоккеисты обеих команды провоцировали удаления. "Не скажу, что игра была нечестной, российские хоккеисты действовали так же, игра была равная, сложная, жесткая", - добавил тренер.

Сборная России заняла первое место в группе B, чехи располагаются на третьей строчке. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.