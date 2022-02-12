Хоккеист Грицюк заявил, что еще не адаптировался к игре в звене с Гусевым на Олимпиаде

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Форвард сборной России по хоккею Арсений Грицюк не до конца адаптировался к игре в одном звене с нападающим Никитой Гусевым на Олимпиаде в Пекине. Об этом Грицюк сообщил журналистам.

В субботу сборная России в овертайме со счетом 5:6 проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине. На 47-й минуте Грицюк забросил дебютную шайбу на турнире.

"Рад, что перетасовали звенья, у нас пошла лучше игра в атаке, соперник плотно играл, но мы находили какие-то лазейки к их воротам. Получилось забить больше двух голов, и я очень рад, что удалось достать в счете, - сказал Грицюк. - По эмоциям хороший накал страстей, я доволен командой. Круто забивать на Олимпиаде, по эмоциям это тяжело передать, много родственников ждет этого гола, очень рад, что Шимону [Грубецу] забил (Грицюк и Грубец играют в омском клубе Континентальной хоккейной лиги "Авангард" - прим. ТАСС)".

Грицюк также прокомментировал свою игру в одном звене с Гусевым. "Не скажу, что адаптировался [к игре в звене с Гусевым]. Мы все знаем, как играет Никита Гусев - ему главное отдать шайбу и открыться. Так получилось, что он раскидывал на края, и я, и Володя Ткачев, и [Никита] Нестеров забили, это мастеровитый игрок, давно понимаю, что играю в тройке с волшебником", - отметил хоккеист.

Ранее сборная России гарантировала себе первое место в группе B. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.