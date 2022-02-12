"Наполи" сыграл вничью с "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 12 февраля. "Наполи" сыграл вничью с "Интером" в домашнем матче чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе "Наполи" отличился Лоренцо Инсинье (7-я минута, с пенальти). У "Интера" мяч забил Эдин Джеко (47).

Инсинье забил 116-й гол в составе "Наполи", обойдя по этому показателю аргентинца Диего Марадону (115). Больше мячей за клуб забили только словак Марек Гамшик (121) и бельгиец Дрим Мертенс (145).

Ранее стало известно, что 30-летний Инсинье подписал четырехлетний контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Торонто". Итальянский футболист присоединится к команде 1 июля 2022 года, когда у него закончится контракт с "Наполи", за который он выступает с 2009 года. Инсинье провел за клуб 419 матчей, в составе неаполитанцев он дважды стал победителем Кубка Италии и один раз - обладателем суперкубка страны. Летом 2021 года вместе с национальной командой выиграл чемпионат Европы.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он провел 257 матчей, дважды стал чемпионом Италии, по одному разу - обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА.

"Интер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 54 очка в 24 матчах. "Наполи" располагается на второй строчке с 53 очками в 25 играх. В следующем матче в рамках чемпионата "Наполи" на выезде встретится с "Кальяри" 21 февраля, "Интер" днем ранее примет "Сассуоло".