"Челси" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 12 февраля. Английский "Челси" в дополнительное время со счетом 2:1 обыграл бразильский "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Абу-Даби.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (55-я минута), Кай Хаверц (117, пенальти). За "Палмейрас" отличился Рафаэль Вейга (64, пенальти). Эта победа стала первой для лондонского клуба на клубном мировом первенстве, в 2012 году в финале турнира "Челси" проиграл бразильскому клубу "Коринтианс" (0:1).

"Челси" в 2021 году стал победителем Лиги Чемпионов. "Палмейрас" получили право на участие в соревновании как победитель Кубка Либертадорес.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является испанский "Реал", который завоевал трофей четыре раза.

Планируется, что предстоящий розыгрыш клубного чемпионата мира станет последним в нынешнем формате. В марте 2019 года ФИФА анонсировала изменения - ожидалось, что в июне-июле 2021 года в модернизированном турнире примут участие 24 команды, которые будут разделены на восемь групп по три клуба в каждой. В календаре международных матчей обновленный клубный чемпионат мира должен занять место Кубка конфедераций - турнира, который проводится раз в четыре года в стране - организаторе чемпионата мира за год до мирового первенства. В плей-офф в новом формате будут выходить только клубы, которые займут первые места.

Предыдущий розыгрыш чемпионата мира среди клубов был перенесен из-за пандемии коронавируса и прошел в период с 4 по 11 февраля 2021 года, его победителем стала германская "Бавария".