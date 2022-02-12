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Футбол в Испании

Футболист "Атлетико" Карраско заразился коронавирусом

Игрок плохо почувствовал себя во время подготовки к матчу с "Хетафе"
Полузащитник футбольного клуба "Атлетико" Янник Карраско EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Полузащитник футбольного клуба "Атлетико" Янник Карраско
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 12 февраля. Тест на коронавирус бельгийского полузащитника испанского футбольного клуба "Атлетико" Янника Карраско дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист почувствовал себя плохо во время подготовки к матчу "Атлетико" против "Хетафе" в рамках чемпионата Испании и сразу покинул расположение команды. Позже его тест на ковид дал положительный результат, футболист отправился на карантин, соблюдая рекомендации органов здравоохранения.

Карраско 28 лет, в сезоне-2021/22 он провел за "Атлетико" 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

"Атлетико" занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 36 очков в 22 матчах. 12 февраля в 23.00 мск "Атлетико" дома сыграет с "Хетафе".

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