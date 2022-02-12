Фигурист Семененко заявил, что не знает, почему Кондратюк остался в Пекине

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российскому фигуристу Марку Кондратюку позвонили по телефону и сказали, что он остается в Пекине. Об этом журналистам сообщил член олимпийской сборной России Евгений Семененко.

В составе сборной России Кондратюк стал победителем олимпийского командного турнира, однако награждение фигуристов до сих пор не состоялось, так как в пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о положительном результате допинг-теста Камилы Валиевой, который она сдала 25 декабря.

"Праздник закончился, Олимпиада - это особенное событие для каждого спортсмена. Событие закончилось, сейчас мы в Москве, остался последний перелет. Этот перелет был сложным, ждали в аэропорту, самолет чуть задержали. Потом восемь часов полета в сумме, сейчас остался последний самолет до Питера. Ситуация с Валиевой? Честно, я не в курсе всех событий, но я надеюсь, что и с Камилой, и с нашей командой все будет хорошо", - сказал Семененко.

В субботу в штабе российской команды сообщили ТАСС, что Кондратюк остался в Олимпийской деревне и не улетел вместе с остальными фигуристами в Москву.

"Не знаю, почему не приехал Кондратюк, мы были с ним в номере, ему позвонили и сказали, что он с нами не улетает. Просто сказали, что он остается", - добавил фигурист.