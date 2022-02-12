Бронзовый призер Олимпиады в Пекине Иванова заявила, что очень скучала по русской еде

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, которая на Олимпиаде в Пекине завоевала бронзовую медаль, в Китае больше всего скучала по русской еде. Об этом Иванова рассказала журналистам.

В субботу Иванова с другими спортсменами вернулась в Москву после выступления на Олимпиаде. Россиянка завоевала бронзу Олимпийских игр в личном турнире саночниц.

"Эмоции отличные, потому что мы прилетели, а нас здесь встречают, - сказала Иванова. - Я думаю, что вся усталость, которая накопилась за перелет, ушла. На протяжении всего времени ЦСКА всегда поддерживает, несмотря на результаты, сегодня вдвойне приятно, что привезли на встречу молодое поколение. Я не думаю, что у меня будет большой отдых, потому что в марте чемпионат России".

"По чему больше всего скучала? По русской еде, хотелось пюре с сосиской, котлеточку и соленья. Что касается медали, от нее всегда будут эмоции, очень приятно, что так встретили нас сегодня", - добавила Иванова.

Ивановой 30 лет, она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. На Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно. Иванова представляет ЦСКА, она также является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.