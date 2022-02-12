"Бостон" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 12 февраля. "Бостон" победил "Оттаву" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Оттаве.

Заброшенными шайбами отметились Трент Фредерик (1-я минута) и Кертис Лазар (14). Российские защитники "Оттавы" Никита Зайцев и Артем Зуб результативными действиями не отличились.

В других матчах дня "Коламбус" на выезде победил "Монреаль" (2:1), "Детройт" дома обыграл "Филадельфию" (4:2). В составе "Филадельфии" результативную передачу сделал российский защитник Иван Проворов.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Бостон" с 57 очками в 46 матчах занимает четвертое место, "Оттава" располагается на шестой строчке, набрав 36 очков в 44 играх. В следующем матче "Бостон" сыграет на выезде против "Нью-Йорк Рейнджерс" 16 февраля, "Оттава" 13 февраля встретится в гостях с "Вашингтоном".