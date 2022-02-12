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Олимпиада-2022 в Пекине

Бронзовый призер Олимпиады Смирнова рассказала о нехватке поддержки болельщиков в Пекине

Фристайлистка вместе с другими спортсменами в субботу прилетела в Москву
Анастасия Смирнова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Анастасия Смирнова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российским фристайлистам на Олимпиаде в Пекине не хватало поддержки болельщиков. Такое мнение журналистам высказала фристайлистка Анастасия Смирнова.

В субботу Смирнова с другими российскими спортсменами вернулась в Москву после выступления на Олимпиаде. В Пекине Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле.

"Перелет прошел достаточно тяжело, потому что в Китае задержали рейс на два часа, - сказала Смирнова. - Потом приземлились в Красноярске, там ждали, пока заправят самолет. Когда прилетели в Москву, мы сдавали ПЦР-тесты. Очень приятно, когда так встречают, мы скучали по такой поддержке в Китае, нам ее, наверное, было недостаточно, это невероятно".

"Условия в Китае были вполне хорошими, мы сдавали ПЦР-тесты каждый день, поэтому никакого неудобства не было. Я говорила, что не хотела бы возвращаться в Москву и проходить через болельщиков без медали, я сделала все возможное, чтобы принести ее. Я еще не прилетела домой, полечу завтра, наверное, в первую очередь встречусь с родителями, близкими и личным тренером. Я уже отдохнула в Китае два дня, уже начала тренировки в зале", - добавила Смирнова.

Смирновой 19 лет, она представляет общество ЦСКА. Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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