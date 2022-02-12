Бразилец Гомес выиграл главный бой третьего турнира промоушена Шлеменко

ОМСК, 12 февраля. /ТАСС/. Бразилец Ренато Габриель Гомес победил россиянина Алексея Шуркевича в главном поединке третьего турнира промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Шлеменко, который прошел в Омске.

Гомес победил нокаутом во втором раунде.

Всего на турнире состоялось 12 боев. Представители отделений школ Шлеменко из Омска, Тюмени, Дагестана и Новосибирска встретились с бойцами из Бразилии, Белоруссии, Египта, Казахстана, Таджикистана, Бахрейна, а также Челябинска, Иркутска, Екатеринбурга, Уфы, Сыктывкара и Славянска-на-Кубани. В соглавном поединке турнира Александр Осетров из Омска одержал победу над Никитой Бархатовым из Челябинска.

Турнир проводился в рамках празднования 200-летия Омской области. "Во многом благодаря Александру Шлеменко смешанные единоборства в нашей области сейчас очень популярны. И учитывая, что сегодня в турнире участвуют представители разных регионов России и разных стран, можно сказать, что он уже стал спортивной визитной карточкой Омской области", - цитирует пресс-служба региона слова губернатора Александра Буркова.

Первые два турнира промоушена Шлеменко прошли в Омске 20 июня и 27 ноября 2021 года.

Шлеменко 37 лет, в его активе 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Он владел титулом чемпиона Bellator.