Рублев не сумел выйти в финал теннисного турнира в Роттердаме

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Андрей Рублев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу канадца, посеянного на турнире под третьим номером. В финале турнира он сыграет против грека Стефаноса Циципаса (первый номер посева) 13 февраля.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, на счету россиянина восемь титулов под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Оже-Альяссиму 21 год, он располагается на девятой строчке рейтинга ATP, на его счету нет титулов под эгидой организации. В 2022 году в составе сборной Канады теннисист стал победителем Кубка ATP. Лучший результат канадца на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2021 года.

Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500, он проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 13 февраля. Рублев является действующим победителем турнира. Призовой фонд составляет более €1,2 млн.