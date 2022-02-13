На Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов медалей

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Семь комплектов наград разыграют 13 февраля на Олимпиаде в Пекине. За шесть из них поборются российские олимпийцы.

Сразу два комплекта медалей будут разыграны в биатлоне в гонках преследования. У женщин по итогам спринта на дистанцию 10 км выйдут Кристина Резцова под шестым стартовым номером с отставанием от лидера в минуту и пять секунд, Ульяна Нигматуллина (13, +1.28), Ирина Казакевич (20, +1.39) и Светлана Миронова (47, +2.33). У мужчин за Россию выступят Максим Цветков (4, +0,41), Эдуард Латыпов (11, +1.14), Даниил Серохвостов (19, +1.38) и Александр Логинов (38, +2.15). Им предстоит преодолеть дистанцию 12,5 км.

Лыжники выйдут на старт эстафеты 4х10 км. В российской команде классическим стилем побегут Алексей Червоткин и Александр Большунов, свободным - Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Также мужчинам предстоит разыграть награды в гигантском слаломе. Сборную России здесь представят Александр Андриенко и Иван Кузнецов. Соревнования в этой горнолыжной дисциплине подразумевают два спуска.

В шорт-треке состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финалы у мужчин на дистанции 500 м. У россиян бороться за медали будут Павел Ситников и Константин Ивлиев. У женщин в эстафете на дистанции 3 000 м состоятся финал B и финал A. Россиянки выступят в утешительном финале B. За нашу команду побегут Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина и Анна Вострикова.

Женщинам-спринтерам предстоит соревноваться на дистанции 500 м в конькобежном спорте. На старт за российскую команду выйдут Дарья Качанова, Ангелина Голикова и знаменосец на церемонии открытия Игр Ольга Фаткулина. А откроет воскресный конькобежный вечер четвертьфинал в командной гонке у мужчин. Россиянам в составе Даниила Алдошкина, Александра Румянцева, Сергея Трофимова и Руслана Захарова предстоит бежать в четвертой паре с командой Китая.

Керлингисты продолжат бороться за полуфинал

Мужская сборная России по керлингу после отдыха в субботу проведет пятый матч группового турнира - против команды Италии. На данный момент у российских керлингистов две победы и два поражения, они занимают седьмое место на групповом этапе. Чтобы пробиться в полуфинал, нужно войти в четверку лучших.

У женщин-бобслеисток в монобобе пройдут первая и вторая попытка. Из россиянок в этой дисциплине участвует Надежда Сергеева.

В фристайле женщинам предстоит квалификация в слоупстайле (сборную России представляют Анастасия Таталина и Ксения Орлова) и в акробатике.