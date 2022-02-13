В ночь на понедельник пройдет 56-й розыгрыш Супербоула

ТАСС, 13 февраля. Финальный матч сезона в американской Национальной футбольной лиге (NFL) пройдет ночь на 14 февраля в Инглвуде, который располагается в окрестностях Лос-Анджелеса. За главный трофей в американском футболе поспорят "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс".

Пандемия коронавируса не смогла отменить важное событие общественной жизни США, но наложила свои отпечатки. Мэр Лос-Анджелеса, который не так давно получил шквал критики в свой адрес за фото без маски с легендой баскетбольного клуба "Лейкерс" Мэджиком Джонсоном, признался, что город готов к проведению Супербоула и выдержит все необходимые медицинские протоколы. Ограничений по заполняемости трибун нет, но ношение масок для фанатов и обслуживающего персонала будет обязательным.

"Рэмс" в пятый раз сыграют в Супербоуле, они являются чемпионами 1999 года. Для "Бенгалс" это третий чемпионский матч. Команда из Лос-Анджелеса станет второй в истории Супербоула, которая сыграет на своем стадионе. В прошлом году на домашней арене чемпионский матч провел клуб "Тампа-Бэй", за который играл легендарный квотербек Том Брэди. Команда со счетом 31:9 обыграла "Канзас-Сити Чифс", для Брэди этот трофей стал седьмым в карьере и заключительным - 1 февраля он объявил о завершении карьеры.

Предстоящий Супербоул будет 56-м по счету, для его трансляции национальный вещатель NBC прервет показ зимних Олимпийских игр, которые проходят в это время в Пекине. Супербоул - одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. В этом году хедлайнерами традиционного шоу в перерыве станут Эминем, Доктор Дре, Снуп Догг, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар.

Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига (NFL) и Американская футбольная лига (AFL) договорились об объединении, они составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций.