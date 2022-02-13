Российский боксер Мадиев проиграл британцу Кэшу, дважды отправив его в нокдаун

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Магомед Мадиев не сумел завоевать вакантный титул интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В десятираундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он проиграл британцу Феликсу Кэшу единогласным решением судей.

Все трое судей отдали победу хозяину ринга - 95:92, 94:93 и 95:92.

Мадиев дважды отправлял соперника в нокдаун - во втором и десятом раундах. Также с британца было снято очко в заключительном раунде за нарушение правил. Кэш заканчивал поединок с сильным рассечением над глазом.

27-летний Мадиев потерпел первое поражение в карьере при 15 победах (4 нокаутом) и двух ничьих. Он впервые боксировал за пределами России. Мадиев ранее завоевывал титулы чемпиона России, Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Евразийского боксерского парламента (EBP) и серебряный пояс интернационального чемпиона WBC.

28-летний Кэш по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге: в его активе теперь 15 побед (10 нокаутом).

Поединок состоялся на разогреве у бывшего чемпиона мира американца Дэниеля Джейкобса и экс-претендента на титул чемпиона мира британца Джона Райдера.