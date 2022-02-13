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ММА

Россиянин Гришин победил американца Найта в бою на турнире UFC 271

Поединок продолжался все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Максим Гришин одолел американца Уильяма Найта в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 271), который проходит в Хьюстоне (США, штат Техас).

Бой продолжался все три раунда и завершился победой Гришина единогласным решением судей - 30:27, 30:27 и 30:27.

Гришину 37 лет, он одержал 32-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений и две ничьи. 33-летний Найт проиграл третий бой в профессиональной карьере, также в его активе 11 побед.

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