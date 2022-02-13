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Олимпиада-2022 в Пекине

Начало квалификации фристайлисток в слоупстайле на Олимпиаде отложили из-за снегопада

Соревнования должны были начаться в 10:00 по местному времени (05:00 мск)

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Начало квалификационных соревнований фристайлисток в дисциплине "слоупстайл" на Олимпиаде отложено на два часа из-за сильного снегопада, который накрыл китайский Чжанцзякоу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре в снежном парке Гентин, где проходят соревнования.

Квалификационный турнир должен был начаться в 10:00 по местному времени (05:00 мск).

"Из-за погоды начало квалификации отложено до 12:00", - отметила сотрудник пресс-центра.

В квалификации в слоупстайле заявлены 27 спортсменок. Россию представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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