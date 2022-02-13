В Якутии почти половина жителей республики занимается спортом

ЯКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Показатель охвата жителей, вовлеченных в занятия спортом, составил в Якутии в 2021 году 46%, сказал в воскресенье заместитель председателя правительства региона Сергей Местников в прямом эфире онлайн-отчета кабмина региона, который транслировал телеканал "Якутия-24".

"В сфере физической культуры и спорта нашей основной целью является вовлечение жителей республики в систематическое занятие физкультурой и спортом. По итогам работы за прошлый год мы достигли показателя 46%. То есть почти половина населения [республики] каждый день ходит в спортивные залы и занимается физкультурой, тем или иным видом спорта", - сказал Местников.

Как отметил в ходе отчета министр по физической культуре и спорту республики Леонид Спиридонов, в 2021 году в различных районах Якутии построили девять объектов спорта. Среди них спорткомплексы, стадион, стрелковый тир, зал по борьбе.

"В нашей республике реализуется федеральный проект "Спорт - норма жизни". По этому проекту мы получили много оборудования, спортивного инвентаря, комплекты по ГТО", - добавил Спиридонов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минспорта Якутии, во всех 36 муниципальных образованиях и городских округах республики функционируют 42 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).