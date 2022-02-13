Гол Тарасенко с передачи Бучневича помог "Сент-Луису" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 13 февраля. "Сент-Луис" со счетом 5:1 на своей площадке обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Перрон (9-я минута), Дакота Джошуа (12), Владимир Тарасенко (40), Оскар Сундквист (48) и Джордан Кайру (56). У проигравших отличился Дилан Строум (23).

Тарасенко забросил 16-ю шайбу в нынешнем сезоне. Также на счету российского форварда 25 результативных передач в 42 играх. В эпизоде с голом Тарасенко голевой передачей отметился российский форвард Павел Бучневич. В 40 матчах он набрал 38 очков (15 голов + 23 результативные передачи).

"Сент-Луис" после 46 матчей набрал 59 очков и занимает четвертое место в Центральном дивизионе. "Чикаго" с 41 очком после 38 игр располагается на седьмой строчке.

В следующем матче "Сент-Луис" 16 февраля на выезде сыграет с "Оттавой", "Чикаго" днем ранее в гостях встретится с "Виннипегом".