Адамс: МОК не хочет видеть политические заявления на Олимпиаде

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не хочет видеть политические заявления на Олимпийских играх. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх в пятницу украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью "Нет войне на Украине".

"Позавчера мы переговорили с командой и спортсменом, он все понял, - сказал Адамс. - Мы хотим мира, о чем говорил и наш президент [Томас Бах] во время церемонии открытия Игр, когда сказал фразу "Дайте миру шанс". Мы не хотим видеть политические заявления на соревновательных площадках или церемониях награждения, для нас это фундаментальный принцип, и с этим соглашаются все, в том числе и сам спортсмен".

Согласно 50-й статье Олимпийской хартии на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера. МОК после инцидента отметил, что не будет наказывать Гераскевича за демонстрацию плаката.