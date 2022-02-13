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НХЛ

Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов AP Photo/Andy Clayton-King
Описание
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов
© AP Photo/Andy Clayton-King

ТАСС, 13 февраля. "Миннесота" победила "Каролину" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала (31-я минута), Кирилл Капризов (42), Фредерик Годро (43). В составе проигравшей команды дублем отметился Андрей Свечников (46, 47).

Капризов набрал 54 очка (20 голов + 34 передачи) в 42 матчах сезона. На счету Свечникова 44 очка (20+24) в 43 играх.

"Миннесота" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 61 очко в 43 матчах. "Каролина" располагается на первой строчке в Столичном дивизионе с 67 очками после 46 игр. В следующем матче "Миннесота" дома встретится с "Детройтом" 15 февраля, "Каролина" 17 февраля сыграет на своем льду с "Флоридой".

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