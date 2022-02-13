Оргкомитет Олимпиады исправит неполадки на хоккейной площадке по указанию IIHF

ПЕКИН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине исправит неполадки на хоккейной площадке Государственного дворца спорта по указанию Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

В одном из эпизодов матча мужского олимпийского турнира между сборными России и Чехии, который состоялся в субботу, при столкновении игроков у борта открылась калитка, что могло привести к травмам хоккеистов. После матча главный тренер российской команды Алексей Жамнов рассказал, что это не первый случай, когда калитка сама открывается во время игры.

"Информация по этому эпизоду была передана IIHF в оргкомитет. Это исправляется", - сообщили в пресс-службе международной федерации.

Российские хоккеисты уступили в заключительном матче предварительного этапа команде Чехии в овертайме со счетом 5:6, однако до этого они обеспечили себе выход в четвертьфинал олимпийского турнира.