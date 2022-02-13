Российские горнолыжники не финишировали в первой попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российские горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли финишировать в первой попытке соревнований по гигантскому слалому на Олимпийских играх в Пекине и завершили выступление в данной дисциплине.

Лучшее время в первой попытке показал швейцарец Марко Одерматт - 1 минута 2,93 секунды. Второе место занял австриец Штефан Бреннштайнер (1.02,97), третье - француз Матьё Февр (1:03,01).

В первой попытке добраться до финиша удалось 54 спортсменам из 84. Вторая попытка в гигантском слаломе у мужчин, по итогам которой горнолыжники разыграют медали, должна пройти 13 февраля в 8:45 мск. Ранее в воскресенье из-за снегопада была отменена вторая тренировка у женщин в скоростном спуске.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.