Получивший травму на Олимпиаде российский хоккеист Каюмов тренируется с запасным составом

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Получивший травму в матче предварительного этапа олимпийского турнира против команды Дании (2:0) хоккеист сборной России Артур Каюмов проводит тренировку с запасным составом команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Каюмов в первой смене матча с датчанами получил травму и больше на льду не появился. Нападающий пропустил заключительный матч предварительного этапа Олимпиады с чехами (5:6 ОТ).

Вместе с Каюмовым тренировку проводят вратари Дмитрий Шугаев и Тимур Билялов, защитники Артем Минулин и Шакир Мухамадуллин, нападающие Александр Кадейкин, Сергей Плотников и Кирилл Марченко.

Сборная России набрала семь очков и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места в группе. Четвертьфинальная встреча состоится 16 февраля. Соперник российской сборной определится позднее.