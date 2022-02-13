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Олимпиада-2022 в Пекине

Получивший травму на Олимпиаде российский хоккеист Каюмов тренируется с запасным составом

Россиянин в первой смене матча с датчанами получил травму и больше на льду не появился

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Получивший травму в матче предварительного этапа олимпийского турнира против команды Дании (2:0) хоккеист сборной России Артур Каюмов проводит тренировку с запасным составом команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Каюмов в первой смене матча с датчанами получил травму и больше на льду не появился. Нападающий пропустил заключительный матч предварительного этапа Олимпиады с чехами (5:6 ОТ).

Вместе с Каюмовым тренировку проводят вратари Дмитрий Шугаев и Тимур Билялов, защитники Артем Минулин и Шакир Мухамадуллин, нападающие Александр Кадейкин, Сергей Плотников и Кирилл Марченко.

Сборная России набрала семь очков и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места в группе. Четвертьфинальная встреча состоится 16 февраля. Соперник российской сборной определится позднее.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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