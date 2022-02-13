Новозеландский боец Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

ТАСС, 13 февраля. Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья победил австралийца Роберта Уиттакера и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе до 84 кг. Поединок прошел в рамках турнира UFC 271 в Хьюстоне (США, штат Техас).

32-летний Адесанья победил единогласным решением судей. Новозеландец провел четвертую защиту титула.

Адесанья завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в октябре 2019 года, победив Уиттакера нокаутом во втором раунде. В активе бойца в ММА 22 победы и одно поражение.

Уиттакеру 31 год, он является бывшим чемпионом UFC в среднем весе, владел чемпионским поясом с июля 2017 года по октябрь 2019-го. Всего на счету Уиттакера 23 победы и шесть поражений в ММА.