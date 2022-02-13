Наумов: никаких вопросов к вратарю сборной России Федотову по игре на Олимпиаде нет

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Тренер вратарей мужской сборной России по хоккею Сергей Наумов сообщил, что никаких вопросов к голкиперу команды Ивану Федотову по игре на Олимпиаде у него нет. Об этом Наумов рассказал журналистам.

Федотов провел все три матча предварительного раунда Олимпийских игр, пропустив шесть шайб в последней игре с чехами (5:6 ОТ).

"Иван начал хорошо, и никаких вопросов к нему нет. Наоборот, сыграв первые два матча с "сухим" счетом и имея не так много моментов с датчанами, ему было сложно. Такие эмоциональные качели, которые могут быть в четвертьфинале, позволят ему сосредоточиться дальше на внимании, концентрации", - сказал Наумов.

Сборная России с первого места в группе вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Соперник российской команды по 1/4 финала определится позднее.