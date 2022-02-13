Плющенко поддержал фигуристку Валиеву и ее тренерский штаб

ТАСС, 13 февраля. Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко поддержал подозреваемую в употреблении допинга российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом Плющенко написал в своем Instagram.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

"Камила Валиева - одна из лучших фигуристок в истории фигурного катания, ее талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всем мире. Девочка, которая двигает фигурное катание вперед и поднимает его на совершенно новый уровень. Кумир для тысяч девчонок и мальчишек, которые только начинают свой путь в спорте", - написал Плющенко.

"Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнение ее мечты. Фигурное катание - это не только спорт, а это еще искусство. <...> Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием, хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов", - добавил он.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.