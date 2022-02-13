Футболист "Динамо" Лаксальт рассказал об интересе других российских клубов к нему

ТАСС, 13 февраля. Уругвайский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Диего Лаксальт мог перейти в петербургский "Зенит" или московский "Локомотив". Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Лаксальт перешел в московское "Динамо" из итальянского "Милана" летом 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах в разных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

"Реальные переговоры были с "Зенитом" и "Локомотивом", - сказал Ласкальт. - Честно, уже не помню, что именно не сложилось, - переговорами занимался агент. От "Динамо" мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером - после этого я понял, что все очень серьезно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты - был настроен на трансфер именно в "Динамо".

Лаксальту 29 лет, последние два сезона он провел в аренде в итальянском "Торино" и шотландском "Селтике". Также он выступал за уругвайский "Дефенсор", итальянские "Интер", "Болонью", "Эмполи" и "Дженоа". За сборную Уругвая Лаксальт провел 24 встречи и отдал одну результативную передачу.