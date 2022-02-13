Тарасова заявила, что счастлива после победы российских лыжников в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Победа российских лыжников в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине дарит счастливые эмоции. Об этом ТАСС рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Второе место заняли норвежцы, третьими стали французы.

"Только счастье испытываю! Потому что пятьдесят лет назад я была на Олимпийских играх в Японии. И помню наших лыжников оттуда, как они восстанавливались, как они лежат после гонок, как они готовятся. Я сейчас абсолютно счастлива, что они выиграли гонку", - сказала Тарасова.

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх. Советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде.