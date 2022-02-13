Поздняков: лыжник Устюгов в Пекине всем все доказал после недопуска на Игры в 2018 году

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов на Олимпиаде в Пекине доказал всем, что был достоин выступить на Играх в Пхёнчхане в 2018 году. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Мужская эстафетная гонка на Олимпиаде прошла в воскресенье. Сборная России впервые завоевала золотые медали, вторыми стали норвежцы, третьими - французы.

"Фантастическая гонка, каждый из ребят отработал в таком высоком темпе, что они были достойны двух первых мест, - сказал Поздняков. - Это не неожиданно, это ожидаемо, была проделана огромнейшая работа, о чем я говорил еще после первой победы [Александра] Большунова. Молодые, необстрелянные ребята, которые были в Пхёнчхане, сейчас творят историю своими руками. Плюс к ним присоединился Сергей Устюгов, которого несправедливо не пригласили на Игры в Пхёнчхан".

Устюгов бежал заключительный отрезок в эстафете, его не пригласили на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане без объяснения причин. "Сегодня Устюгов всем все доказал. Для него это двойная победа, абсолютно точно", - добавил президент ОКР.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.