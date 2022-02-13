Норвежская биатлонистка Тандревольд потеряла сознание после гонки преследования на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд потеряла сознание после финиша гонки преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка после пересечения финишной черты упала на снег и не смогла самостоятельно подняться. Ей оказывали помощь норвежские спортсменки, а затем несколько сотрудников команды унесли ее на руках.

Танревольд после заключительного огневого рубежа занимала третье место, но финишировала 14-й. Спортсменке 25 лет, она является трехкратной чемпионкой мира.