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Олимпиада-2022 в Пекине

Норвежская биатлонистка Тандревольд потеряла сознание после гонки преследования на Играх

После заключительного огневого рубежа спортсменка шла третьей, но в итоге финишировала 14-й

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд потеряла сознание после финиша гонки преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка после пересечения финишной черты упала на снег и не смогла самостоятельно подняться. Ей оказывали помощь норвежские спортсменки, а затем несколько сотрудников команды унесли ее на руках.

Танревольд после заключительного огневого рубежа занимала третье место, но финишировала 14-й. Спортсменке 25 лет, она является трехкратной чемпионкой мира.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Норвежская биатлонистка Тандревольд пришла в себя после потери сознания на финише гонки
После пересечения финишной черты гонки преследования на 10 км норвежка упала на снег и не смогла самостоятельно подняться
Норвежская биатлонистка Тандревольд пришла в себя после потери сознания на финише гонки
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