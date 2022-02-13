Сивков: золото лыжника Устюгова в эстафете стало компенсацией за недопуск на Игры-2018

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Золотая олимпийская медаль, завоеванная россиянином Сергеем Устюговым в эстафетной гонке в составе сборной России по лыжным гонкам, стала компенсацией за несправедливость, которая случилась с этим спортсменом четыре года назад перед Играми в Южной Корее. Такое мнение высказал ТАСС тренер Валерий Сивков, долгое время работавший с Устюговым.

В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете 4Х10 км. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Настоящими героями сегодняшней гонки стали два наших спортсмена, бежавших на первых двух этапах, они сделали эстафету, - считает Сивков. - Молодец и Спицов, который сумел удержать преимущество. Сергею не пришлось совершать подвиг на своем этапе, потому что его преследователи начали играть в кошки-мышки друг с другом. Клебо поначалу бросился за Устюговым, но потом понял, что это бессмысленно сегодня".

"Я очень рад за Сергея, что наконец он выиграл олимпийскую медаль. Это золото, я считаю, в какой-то степени, является компенсацией за ту несправедливость, которая случилась с ним четыре года назад. Боженька все видит и воздает должное всем, кому положено", - добавил собеседник.

Международный олимпийский комитет в январе 2018 года без объяснения причин отказал Устюгову в праве принять участие в Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

"После того, как Устюгов не прошел в финал личного спринта, я расценивал его шансы на включение в состав команды на эстафету как 50 на 50. Но в душе я был уверен, что его поставят", - заключил Сивков.