Устюгов заявил, что эмоционально опустошен после победы в эстафете на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов чувствует себя эмоционально опустошенным после победы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он заявил журналистам после окончания гонки.

В воскресенье российская команда в составе Устюгова, Алексея Червоткина, Александра Большунова и Дениса Спицова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Я сейчас эмоционально опустошен, поэтому не готов давать интервью, боюсь сказать что-то лишнее. Давайте пообщаемся после Олимпиады", - сказал Устюгов.

"Я рад и поздравляю всех с этой победой, спасибо ребятам и команде", - добавил он.

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх. Советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде.