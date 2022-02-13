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Олимпиада-2022 в Пекине

Устюгов заявил, что эмоционально опустошен после победы в эстафете на Олимпиаде

В воскресенье Устюгов в составе сборной России завоевал золото в эстафете на Играх в Пекине
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов чувствует себя эмоционально опустошенным после победы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он заявил журналистам после окончания гонки.

В воскресенье российская команда в составе Устюгова, Алексея Червоткина, Александра Большунова и Дениса Спицова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Я сейчас эмоционально опустошен, поэтому не готов давать интервью, боюсь сказать что-то лишнее. Давайте пообщаемся после Олимпиады", - сказал Устюгов.

"Я рад и поздравляю всех с этой победой, спасибо ребятам и команде", - добавил он.

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх. Советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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