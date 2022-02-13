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Олимпиада-2022 в Пекине

Нигматуллина: российские биатлонистки продолжат стараться на Играх ради завоевания наград

В воскресенье Нигматуллина заняла 11-е место в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
Ульяна Нигматуллина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ульяна Нигматуллина
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянка Ульяна Нигматуллина считает, что рано расстраиваться из-за отсутствия медалей в женской команде по биатлону на Олимпиаде в Пекине, спортсменки будут стараться завоевать награды. Об этом Нигматуллина рассказала журналистам.

В воскресенье норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн завоевала золотую медаль в гонке преследования на 10 км. Лучшей из россиянок стала Нигматуллина, ставшая 11-й.

"Здесь могут обрадовать только призовые места, - сказала Нигматуллина. - Мы будем стараться, у нас есть еще два шанса, чтобы это сделать. Я думаю, что не стоит пока расстраиваться. Я готова к любому этапу, в том числе к последнему".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 16 февраля пройдет женская эстафета, 19 февраля - масс-старт.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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