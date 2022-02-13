Большунов признался в любви к Китаю после завоевания второго олимпийского золота

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов после завоевания второго олимпийского золота на Играх в Пекине признался в любви к Китаю. Об этом он рассказал журналистам после окончания эстафетной гонки, в которой российская команда завоевала золото.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после эстафеты отметила, что Большунов теперь считает Китай второй родиной. Лыжник прежде завоевал золото в скиатлоне.

"Я реально так говорил, - сказал Большунов. - Я так и Елене Валерьевне сказал: "Китай, я люблю тебя". Это лучшее место".

Большунов заявил, что посетит Китай еще раз, когда страна снимет антиковидные ограничения. "Конечно", - ответил он на вопрос о визите в страну.

Вместе с Большуновым победу одержали Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Большунов бежал второй этап. "Тренеры разумно поступили, все правильно сделали в плане расстановки по этапам. Я не сомневался в мужиках: знал, что каждый отработает свой этап великолепно", - сказал Большунов.