Лыжник Червоткин поделился эмоциями от завоевания олимпийского золота в эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Алексей Червоткин посвятил олимпийское золото эстафеты стране и всем людям, которые помогали ему на протяжении карьеры. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

Вместе с Червоткиным победу в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине одержали Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

"Мы бились за страну, за всех нас, за людей, которые стоят за нами, начиная с первого тренера, - сказал Червоткин. - Это все благодаря им".

Мужская команда России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпиаде впервые с 1980 года.