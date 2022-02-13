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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Червоткин поделился эмоциями от завоевания олимпийского золота в эстафете

Российская команда одержала победу в эстафете на Играх впервые с 1980 года
Алексей Червоткин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Червоткин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Алексей Червоткин посвятил олимпийское золото эстафеты стране и всем людям, которые помогали ему на протяжении карьеры. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

Вместе с Червоткиным победу в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине одержали Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

"Мы бились за страну, за всех нас, за людей, которые стоят за нами, начиная с первого тренера, - сказал Червоткин. - Это все благодаря им".

Мужская команда России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпиаде впервые с 1980 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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