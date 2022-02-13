Мужская сборная Финляндии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии в овертайме победили команду Швеции со счетом 4:3 в заключительном матче предварительного этапа и заняли первое место в группе С, обеспечив себе выход в четвертьфинал олимпийского турнира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теему Хартикайнен (46-я минута), Ииро Пакаринен (56, 58) и Харри Песонен (63). У сборной Швеции отличились Лукас Валльмарк (25), Лукас Бенгтссон (29) и Антон Ландер (32).

Шведские хоккеисты Валльмарк и Бенгтссон выступают за клубы Континентальной Хоккейной лиги ЦСКА и "Динамо" (Минск) соответственно. Финн Хартикайнен играет за уфимский "Салават Юлаев", Пакаринен - за хельсинкский "Йокерит".

Ранее в другом матче группы С сборная Словакии обыграла команду Латвии со счетом 5:2. По итогам предварительного этапа финны заняли первое место, одержав три победы в трех матчах (8 очков), вторую строчку заняли шведы (7), третью - команда Словакии (3), четвертую - латвийская сборная (0). В четвертьфинал олимпийского турнира выходят победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.

Первым участником четвертьфинала олимпийского турнира стала сборная России, занявшая первое место в группе В. Все участники четвертьфинала и раунда плей-офф определятся после заключительных матчей в группе А, где встретятся сборные США и Германии, а также команды Канады и Китая, игры пройдут 13 февраля.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Российская команда является действующим олимпийским чемпионом. На Играх-2018 в Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.