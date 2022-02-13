Тихонов заявил, что бронза биатлониста Латыпова на Олимпиаде равна золоту

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине равна золоту. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё.

"Раньше я Латыпова немножко ругал, что он палил как из пулемета. Сегодня он даже в такую погоду выдержал, молодец. Чуть внимания уделил стрельбе, результат не заставил себя ждать. Красавец, конечно, эта бронза равна золоту", - сказал Тихонов.

"Он молодой, у него первая Олимпиада, дай бог, его ждет хорошее будущее", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.