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Олимпиада-2022 в Пекине
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Нидерландские шорт-трекистки выиграли золото Олимпийских игр в эстафете

Второе место заняла команда Южной Кореи, третье место заняли китаянки
Сюзанне Схюлтинг Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сюзанне Схюлтинг
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Нидерландов по шорт-треку с олимпийским рекордом выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

Результат победительниц Сюзанны Схюлтинг, Селмы Паустмы, Ксандры Велзебур и Иары ван Керкхофф составил 4 минуты 3,409 секунды. Второе место заняли представительницы Южной Кореи (4.03,627). Третьими стали китаянки (4.03,863). Сборная России, в состав которой на протяжении всех этапов входили София Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Вера Рассказова и Анна Вострикова, принимала участие в утешительном финале, но из-за неправильной передачи эстафеты команда была дисквалифицирована.

Предыдущий олимпийский рекорд (4.03,471) также принадлежал представительницам Нидерландов и был установлен на Играх-2018 в Пхёнчхане. Женская команда Нидерландов впервые завоевала золотые медали в эстафетах.

Золотая медаль стала пятой в активе нидерландской сборной. На первом месте в медальном зачете располагается команда Норвегии, завоевавшая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград, второе место занимает сборная Германии (8-51), третье - команда США (5-5-1). Сборная России занимает седьмое место (4-5-7).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85114
3Нидерланды64212
4США55111
5Швеция53311
6Австрия46414
7Россия45716
8Китай4329
9Швейцария3058
10Франция26210
11Италия25411
12Япония23510
13Словения2227
14Канада14914
15Южная Корея1315
15Австралия1214
17Финляндия1124
18Венгрия1023
19Чехия1012
20Новая Зеландия1001
20Словакия1001
22Белоруссия0101
22Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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