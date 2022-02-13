Нидерландские шорт-трекистки выиграли золото Олимпийских игр в эстафете

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Нидерландов по шорт-треку с олимпийским рекордом выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине.
Результат победительниц Сюзанны Схюлтинг, Селмы Паустмы, Ксандры Велзебур и Иары ван Керкхофф составил 4 минуты 3,409 секунды. Второе место заняли представительницы Южной Кореи (4.03,627). Третьими стали китаянки (4.03,863). Сборная России, в состав которой на протяжении всех этапов входили София Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Вера Рассказова и Анна Вострикова, принимала участие в утешительном финале, но из-за неправильной передачи эстафеты команда была дисквалифицирована.
Предыдущий олимпийский рекорд (4.03,471) также принадлежал представительницам Нидерландов и был установлен на Играх-2018 в Пхёнчхане. Женская команда Нидерландов впервые завоевала золотые медали в эстафетах.
Золотая медаль стала пятой в активе нидерландской сборной. На первом месте в медальном зачете располагается команда Норвегии, завоевавшая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград, второе место занимает сборная Германии (8-51), третье - команда США (5-5-1). Сборная России занимает седьмое место (4-5-7).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|1
|14
|3
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|4
|США
|5
|5
|1
|11
|5
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Россия
|4
|5
|7
|16
|8
|Китай
|4
|3
|2
|9
|9
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|10
|Франция
|2
|6
|2
|10
|11
|Италия
|2
|5
|4
|11
|12
|Япония
|2
|3
|5
|10
|13
|Словения
|2
|2
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|9
|14
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|15
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|19
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|20
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1