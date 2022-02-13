Нидерландские шорт-трекистки выиграли золото Олимпийских игр в эстафете

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Нидерландов по шорт-треку с олимпийским рекордом выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

Результат победительниц Сюзанны Схюлтинг, Селмы Паустмы, Ксандры Велзебур и Иары ван Керкхофф составил 4 минуты 3,409 секунды. Второе место заняли представительницы Южной Кореи (4.03,627). Третьими стали китаянки (4.03,863). Сборная России, в состав которой на протяжении всех этапов входили София Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Вера Рассказова и Анна Вострикова, принимала участие в утешительном финале, но из-за неправильной передачи эстафеты команда была дисквалифицирована.

Предыдущий олимпийский рекорд (4.03,471) также принадлежал представительницам Нидерландов и был установлен на Играх-2018 в Пхёнчхане. Женская команда Нидерландов впервые завоевала золотые медали в эстафетах.

Золотая медаль стала пятой в активе нидерландской сборной. На первом месте в медальном зачете располагается команда Норвегии, завоевавшая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград, второе место занимает сборная Германии (8-51), третье - команда США (5-5-1). Сборная России занимает седьмое место (4-5-7).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.