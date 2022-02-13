Ефременкова считает, что российские шорт-трекистки к Олимпиаде выросли как команда

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Екатерина Ефременкова считает, что российские шорт-трекистки к Олимпиаде в Пекине выросли как команда и стали лучше понимать друг друга. Об этом спортсменка рассказала после выступления в эстафете на 3 000 м.

Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серегина и Анна Вострикова были дисквалифицированы в финале B.

"Это уже случилось, мы будем работать над ошибками, - сказала Ефременкова. - У нас в таком составе это первый сезон, для девчонок очень важен опыт, и к Олимпийским играм мы выросли как команда - начали друг друга лучше понимать. Девчонки перестали бояться делать обгоны, также подсказывают нам, мы - им по сменам. Думаю, в любом случае это хороший опыт, в принципе, ничего криминального не произошло".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.