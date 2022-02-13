Барышева: шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в условиях безумного прессинга

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев смог завоевать серебро на Олимпиаде в Пекине в условиях жесточайшего прессинга. Такое мнение ТАСС по телефону высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Ивлиев выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. Павел Ситников не смог пройти в финал.

"Просто нет слов, поздравляю Константина, тренерский штаб, что в условиях безумного прессинга у нас есть эта медаль. Та уверенность, которая была и у Ивлиева, и у Ситникова, невероятна. Они большие молодцы, выдержали прессинг, который в разы выше на спринтерских дистанциях. Я уверена: следующее четырехлетие - четырехлетие Ивлиева, он и сегодня мог бороться за золото", - сказала Барышева.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.