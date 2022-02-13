Биатлонист Латыпов заявил, что работа сервиса помогла ему выиграть медаль Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Сервис-служба сборной России по биатлону подготовила хорошие лыжи, что помогло Эдуарду Латыпову завоевать медаль в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Латыпов рассказал журналистам.

В воскресенье Латыпов стал бронзовым призером Олимпиады.

"Сегодня тяжелое скольжение, свежий снег, - сказал Латыпов. - Сегодня такие погодные условия тяжелые, что пришлось потолкаться, и не было такого скольжения, как в предыдущие дни. Сегодня одна из самых тяжелых [гонок], можно так сказать. На последнем круге я отдал все, что было, все силы, чтобы сохранить позицию".

"Хотел бы поблагодарить сервис, в сложных погодных условиях они сделали хорошие лыжи, что помогло выиграть [медаль]", - отметил биатлонист.

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА, россиянин завоевал вторую олимпийскую награду в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в смешанной эстафете. Латыпов завоевал первую медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории отечественного мужского биатлона.