Биатлонист Латыпов рассказал, что победа лыжников в эстафете подняла ему настроение

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Победа российских лыжников в эстафете подняла настроение биатлонисту Эдуарду Латыпову перед стартом гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Об этом Латыпов рассказал журналистам.

В воскресенье Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования. Ранее российская лыжная эстафетная команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете.

"Я смотрел эту гонку, видел, что они выиграли, и мы поехали сюда с приподнятым настроением, что наши ребята сегодня победили, рад за них", - сказал Латыпов.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.