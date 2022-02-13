Зайцева назвала отличным результат биатлониста Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов показал отличный результат в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, отыграв восемь позиций и завоевав бронзовую медаль. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

В воскресенье Латыпов занял третье место в гонке преследования. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё.

"Поздравляю нашу команду, Союз биатлонистов России и всю Россию с медалью, - сказала Зайцева. - Я очень рада за Эдика, на последнем огневом рубеже, может быть, торопился. Нужно у него спрашивать, что произошло. Мог и неправильно отработать спуск, но он все равно молодец".

"После болезни и такого большого перерыва отличный результат. Если он будет дальше выступать, на следующей Олимпиаде у него будет больше опыта в таких ситуациях. Когда стоишь вдвоем на огневом рубеже, нужно отключаться, а не видеть себя на финише или видеть, как ты кого-то обгоняешь. Подняться с 11-го места на третье - отличный результат!" - добавила она.

Латыпов завоевал вторую бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Ранее он стал третьим в смешанной эстафете.