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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские конькобежцы вышли в полуфинал Олимпиады в командной гонке преследования

Сборную представляют Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту вышла в полуфинал Олимпийских игр в командной гонке преследования среди мужчин. Соревнования проходят в Пекине.

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров преодолели дистанцию за 3 минуты 38,67 секунды и заняли третье место. Также в четвертьфинал вышли сборные Норвегии (3 минуты 37,47 секунды), США (3.37,51) и Нидерландов (3.38,90).

Полуфинальные и финальные забеги пройдут 15 февраля. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Летние олимпийские виды спорта
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